Oud-voetballers en andere bekende Nederlanders die je op tv aanmoedigen om te gokken op wedstrijden of een bezoek te brengen aan een casino; dat is verleden tijd. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming wil gokreclames aan banden leggen, en het verbod op 'rolmodellen' hierin is een eerste stap die donderdag wordt gezet.

Oud-voetballers als Wesley Sneijder en Andy van der Meijde, trainer Dick Advocaat en zelfs voormalig politieagent Ellie Lust lieten zich al eens lenen voor een kansspel- of casinoreclame voor aanbieders als Lotto en BetCity.

Minister Weerwind heeft formeel de zogeheten 'Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen' aangepast. Volgens het ministerie gaat het om "álle personen die enige vorm van publieke bekendheid genieten of met wie men zich wil identificeren of associëren, zoals (oud-)profvoetballers, influencers, modellen, zangers en bekende pokerspelers".

Weerwind had al aangekondigd dat hij wil regelen dat BN'ers straks niet meer in de reclames te zien zijn. Hij werkt ook aan een wettelijk verbod op zogenoemde ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen, iets waar de Tweede Kamer op aandringt.

Een meerderheid steunde in december een motie van SP-Kamerlid Michiel van Nispen, waarin staat dat de commercialblokken op tv te veel kansspelreclame bevatten.

Minister wil wetsvoorstel in zomer klaar hebben

Weerwind meldde eerder dat een wettelijk verbod regelen tijd kost. Wel wil hij het voorstel daarvoor in de zomer klaar hebben, zodat het in consultatie kan. In die fase kunnen burgers en belanghebbenden er hun zegje over doen. Vervolgens moeten de Tweede en Eerste Kamer zich er nog over buigen.

Bij het verbod gaat het om ongerichte reclames, waar mensen niet actief naar hebben gezocht door bijvoorbeeld via een zoekmachine naar goksites te zoeken.

Sinds 1 oktober vorig jaar kan in ons land legaal online worden gegokt. Dat is geregeld via de Wet kansspelen op afstand. De bedoeling is dat mensen daardoor niet meer illegaal gaan gokken, aangezien spelers bij illegale aanbieders niet altijd goed beschermd worden.