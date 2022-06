Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in hoger beroep zes jaar celstraf, tbs met dwangverpleging en een beroepsverbod geëist tegen voormalig 'verslavingsgoeroe' Keith Bakker, voor de verkrachting van een minderjarig meisje dat hij hielp met een eetstoornis. De eis was nagenoeg gelijk aan die van het OM eerder bij de rechtbank.

Voor het gerechtshof in Amsterdam sprak het OM van een zaak met een rode draad van dwang, manipulatie en misbruik, waarin Bakker (61) de dominante partij was. Hij had de zeggenschap, vervreemdde het meisje van haar omgeving, kapselde haar volledig in.



Volgens het OM misbruikte hij haar "puur voor zijn eigen seksuele gewin, zijn eigen gekte". Het jonge slachtoffer "was kwetsbaar en kon nergens heen", aldus de aanklaagster. Ze noemde Bakker "een gevaar voor de maatschappij".

Bakker kreeg in maart 2021 4,5 jaar celstraf voor verkrachting van het meisje, destijds nog geen achttien jaar oud. De rechtbank zag geen aanleiding om tbs met dwangverpleging en een beroepsverbod op te leggen, zeer tot ongenoegen van het OM.



In hoger beroep noemde de aanklaagster het voor de samenleving noodzakelijk dat Bakker wordt behandeld voor hij weer op vrije voeten komt. "Kaal afstraffen is geen optie. Deze man is berekenend, manipulatief en grensoverschrijdend. Hij heeft eerder zedenslachtoffers gemaakt en mag niet nog meer mensen de vernieling in helpen."

Het is niet de eerste keer dat een celstraf is geëist tegen Bakker. In 2012 kreeg hij vijf jaar cel opgelegd voor het misbruiken van meerdere vrouwen. Omdat Bakker in 2011 in hechtenis werd genomen, kwam de voormalige hulpverlener in 2014 al vrij.

Bakker verwierf bekendheid met het openen van zijn afkickkliniek Smith & Jones in 2004 en als deskundige op tv in programma's als Spuiten en slikken en Van etter tot engel.