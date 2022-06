Minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) willen een gerichte aanpak om persveiligheid te garanderen, schrijven ze woensdag aan de Tweede Kamer. Het College voor de Rechten van de Mens, World Press Freedom Index en Media Freedom Rapid Response concludeerden onlangs allemaal in aparte onderzoeken dat persvrijheid en veiligheid van journalisten in het geding is.

De minister en staatssecretaris komen met een aantal stappen om de veiligheid van journalisten tijdens hun werk, maar ook thuis te verbeteren. Zo willen de bewindslieden een aanpak ontwikkelen om Nederlanders bewust te maken van hoe media en journalistiek werken en waarom onafhankelijke en kritische pers noodzakelijk is.

Daarbij starten Uslu en staatssecretaris Van Huffelen (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een gesprek met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie, het Openbaar Ministerie en relevante social mediaplatforms over welke stappen nodig zijn om online intimidatie van journalisten tegen te gaan.

Staatssecretaris Uslu: "Persvrijheid en persveiligheid zijn essentieel voor onze democratie. Journalisten krijgen steeds meer te maken met bedreigingen, agressie en intimidatie. Dat is onacceptabel."

Minister Yesilgöz-Zegerius sluit zich daarbij aan: "Als journalist moet je te allen tijde vrij en onbelemmerd je werk kunnen doen. Daarom trekken we hier de grens en leggen we bijvoorbeeld ook met het wetsvoorstel doxing (het publiceren van persoonsgegevens van een individu of organisatie, red.) in de wet vast dat we dit niet accepteren. En wie die grens toch overgaat, verdient straf."

De bewindslieden laten daarnaast onderzoek doen naar online intimidatie, agressie tegen vrouwelijke journalisten en tegen journalisten met een niet-westerse achtergrond. Door middel van onderzoek hoopt het kabinet inzicht te krijgen in wat landen die hoog scoren als het gaat om persveiligheid en persvrijheid goed doen. Deze inzichten moeten zorgen voor beter beleid.