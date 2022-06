Johan Derksen is per 15 augustus te horen op Radio Veronica met zijn eigen radioprogramma Muziek voor Volwassenen. Het programma is op maandag tot en met vrijdag van 23.00 uur tot 0.00 uur te horen.

Derksen zei maandag in Shownieuws al dat hij "landelijk iets gaat doen" op de radio. Het wordt volgens hem geen "nostalgisch" programma.



"Er komt dagelijks mooie muziek uit die je nooit op de radio hoort. Het wordt een mix van blues, americana, soul, country, gospel en rock. Ik pretendeer geen diskjockey te zijn, maar draai slechts plaatjes zonder door de nummers heen te praten. Geheel in strijd met mijn karakter cijfer ik mezelf dus weg, want Muziek voor Volwassenen draait alleen om de muziek."



Zenderdirecteur Rob Stenders zegt dat hij niet lang hoefde na te denken toen Derksen vroeg of er bij Radio Veronica ruimte was voor een programma "met The Teskey Brothers, Bob Dylan, The Band, The Stones, Chris Stapleton en Otis Redding". "Dat gaat voor de muziekliefhebber een lekker tripje worden."



Derksen presenteerde zijn radioprogramma Muziek voor Volwassenen jarenlang op Radio West. Dat staakte de samenwerking met de presentator naar aanleiding van zijn uitspraken in zijn programma Vandaag Inside in april.



Derksen kwam eind april in opspraak toen hij had verteld dat hij in de jaren zeventig een door drank bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars.

Veel veranderingen bij radiozenders Talpa Network

Talpa Network voert momenteel veel veranderingen door bij met name zijn twee zenders Radio Veronica en Radio 538. Zo gaat Frank Dane vanaf maandag 29 augustus de middagshow op Radio 538 presenteren als opvolger van Coen Swijnenberg en Sander Lantinga. Die maakten recent bekend te moeten stoppen met hun dagelijkse show op de zender.



Lantinga blijft op vrijdag met Swijnenberg De Coen en Sander Show maken, maar krijgt ook een middagshow op Radio Veronica van maandag tot en met donderdag.