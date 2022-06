De camera van een cameraploeg van RTV Utrecht die twee weken geleden werd gestolen, is teruggevonden in de kruipruimte van een flat in de wijk Kanaleneiland. De regionale omroep meldt dat de camera niet is beschadigd, maar dat wel een zender ter waarde van zo'n 10.000 euro mist.

De cameraploeg werd op 13 juni aangevallen, toen journalisten aan het werk waren op de Australiëlaan in Utrecht. De cameraman werd hierbij ook geslagen. RTV Utrecht heeft aangifte gedaan. Het was niet de eerste keer dat een televisieploeg werd overvallen. In april werd ook al een cameraploeg van de EO beroofd. De daders hiervan konden later worden ingerekend.

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft in een raadsvergadering gezegd dat het Openbaar Ministerie een dubbele strafeis gaat stellen, omdat het een aanval op journalisten betreft. Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) bracht afgelopen week een bezoek aan RTV Utrecht en sprak met de cameraman en journalist die werden aangevallen.