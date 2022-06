Koop je de LINDA. wel eens los, dan betaal je daar sinds dit jaar meer voor. En dat is bij meer tijdschriften zo. Stijgende papier- en energieprijzen, hogere distributiekosten en inflatie: ze hebben het tijdschrift de afgelopen tijd duurder gemaakt. Sommige magazine-uitgevers berekenen deze kosten door aan hun lezers, anderen lossen het intern op. Er zijn ook lichtpunten in de tijdschriftenmarkt, zoals de succesvolle - en noodzakelijke - digitalisering van bladen als Libelle en Donald Duck.

Louise van Nispen, managing director van LINDA., zegt dat het blad "vanwege extreme prijsverhogingen in het productieproces" duurder is geworden voor de lezer. "Per 1 januari is de prijs van LINDA.magazine gestegen van 6,95 naar 7,45 euro", licht ze toe.



Van Nispen ziet dat de printmarkt dit jaar nog meer onder druk staat. "Door de inflatie, het toegenomen aanbod streamingdiensten en andere keuzes van consumenten na corona", stelt ze. "We zijn in print heel lang stabiel gebleven in oplage, maar dalen nu voor het eerst meer dan de markt."

Volgens de oplagecijfers van meetinstituut NOM die donderdag verschenen, daalt de totale oplage van LINDA. onder de 200.000 naar ruim 183.000. "Het is wel nog steeds de grootste vrouwenglossy", zegt Van Nispen. "Dat we Linda de Mol moesten missen de afgelopen maanden hielp ook niet. Gelukkig komt ze weer terug vanaf half september."

De papierprijs is 50 tot 70 procent gestegen

LINDA. is ongetwijfeld niet het enige magazine dat duurder wordt in de losse verkoop door die "extreme prijsverhogingen". Dat heeft allereerst te maken met de papierprijs. Misschien moeten we wel spreken van een papiercrisis. De papierprijs is de afgelopen tijd met 50 tot 70 procent gestegen door schaarste en dat is niet alleen nadelig voor tijdschriftenmakers, maar ook de boekenbranche. Ondertussen neemt de vraag naar kartonnen dozen voor pakketjes en pizza's toe.

De papierindustrie heeft sinds de pandemie al met bevoorradingsmoeilijkheden en tekorten te kampen. De oorlog in Oekraïne waar veel pulp- en papierfabrieken zijn en een staking bij een Finse papierfabriek heeft de situatie verergerd. Het betekende dat sommige tijdschriftenuitgevers ineens op een ander, duurder papiersoort over moesten stappen.



Samen met de inflatie en de energiecrisis stelt dit magazine-uitgevers voor problemen. Wat merkt de consument daarvan, is de vraag. De conclusie lijkt dat de koper van losse tijdschriften het eerder zal merken dan de abonnee.

Niet elke uitgevers rekent de stijgende kosten door aan de lezer

Harriet Schrier, directeur van magazineassociatie MMA dat de belangen van de uitgevers behartigt, zegt: "Sommige uitgevers zijn open en eerlijk naar hun abonnees over de kostenontwikkelingen en laten weten dat er helaas een prijsverhoging moet worden doorgevoerd. Andere uitgevers nemen de stijgende kosten voor hun rekening en kijken naar een andere (interne) vorm van besparing. En er zijn uitgevers die wat meer vet op de botten hebben en de kostenstijgingen kunnen dragen. Een wisselende aanpak dus."

EW (voorheen Elsevier), Delicious, KIJK en Vorsten, bladen van de op een na grootste tijdschriftenuitgever New Skool Media, worden vooralsnog niet duurder voor de lezer, zegt CEO Erwin van Luit. "Uiteraard voelen wij ook zaken als de energiecrisis en papierschaarste, maar wij weten dat wel met omzetstijgingen op te vangen. New Skool Media is goed in kostenbeheersing."

Tijdschriftenmarkt daalt, zeker de losse verkoop

De tijdschriftenmarkt is sinds de digitalisering een dalende markt. Advertentieomzetten liepen terug en daarmee ook de oplages. De meeste bladen moesten zichzelf opnieuw uitvinden door met een online versie te komen. Dat is niet elk blad gelukt.

In coronatijd kwam de tijdschriftenmarkt verder onder druk te staan. Met name de losse verkoop daalde fors, omdat winkels en kiosken gesloten bleven. Volgens de laatste cijfers van magazinedistributeur Aldipress valt de daling dit jaar tot nu toe mee: 5 procent sinds januari dit jaar. De gezamenlijke omzet is bijna 60 miljoen euro.

Job Muller directeur van distributeur Aldipress, onderdeel van de grootste tijdschriftenuitgever DPG Media, noemt de losse verkoop van magazines "eigenlijk onverminderd goed". "Corona heeft tijdelijk veroorzaakt dat bladen voor de verkoop in de lockdown maanden volledig afhankelijk waren van supermarkten. Dat heeft natuurlijk geleid tot lagere verkoopcijfers. De extra verkoop in supermarkten kon dat niet volledig compenseren. Maar dat heeft zich inmiddels weer hersteld."



Voorheen was elk magazine welkom in het schap, maar supermarkten geven meer ruimte aan magazines die goed verkopen. "Het heeft simpelweg niet veel zin om magazines die in de losse verkoop niet verkopen, de ene week in het schap te leggen en de andere week er weer onverkocht uit te halen. Vaak hebben die kleinere magazines wel een trouwe fanbase, maar zijn die geschikter voor een abonnementsvorm."





Digitalisering is de toekomst

Libelle, Margriet, Flair en Donald Duck, bladen van DPG Media,

kunnen volgens directeur magazines Joyce Nieuwenhuijs "tegen een stootje". Dat is te danken aan het grote aantal abonnees en het digitale bereik. "Ondanks de lockdowns en het tijdelijk sluiten van veel verkooppunten hebben we onze printoplages redelijk stabiel kunnen houden."

Donald Duck liet in de coronaperiode zelfs groei zien, zowel in print als digitaal. Het digitaliseren van tijdschriften is belangrijker voor de branche dan ooit tevoren, volgens Nieuwenhuijs. Maar ook het papieren magazine blijft op lange termijn relevant voor de lezer.

Dat proces is bij DPG Media inmiddels in volle gang en moet als voorbeeld dienen voor andere magazine-uitgevers.