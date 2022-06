Philippe Geubels, Erik van Muiswinkel, Anniko van Santen en Tim Senders behoren tot de deelnemers van het nieuwe seizoen van De slimste mens. Maandag 11 juli start het twintigste seizoen van de kennisquiz op NPO2.

Ook onder anderen schrijfster Femke van der Laan, modeontwerper Bas Kosters, Goldband-zanger Milo Driessen, olympisch schaatskampioen Thomas Krol, LINDA.meiden-hoofdredacteur Mandy Woelkens en politiek verslaggever Thomas van Groningen doen mee. De quiz wordt als vanouds geleid door Maarten van Rossem en Philip Freriks.

Omdat het de twintigste editie van het programma is, is een aantal bijzondere kandidaten uitgenodigd. Zo jureert komiek Philippe Geubels al jaren in de Vlaamse variant van De slimste mens en won Anniko van Santen, presentatrice van Opsporing Verzocht, in 2009 De Slimste bij RTL 4. Voordat De slimste mens in 2012 van start ging bij de publieke omroep, werd de quiz in een soortgelijk format uitgezonden door Talpa en vervolgens RTL.

Vorig seizoen ging acteur Jacob Derwig er met de winst vandoor. Eerder werd al bekend dat er, naast het originele programma, ook een onlineserie komt. In De slimste mens: All Stars nemen zestien oud-finalisten, onder wie Klaas Dijkhoff, Francis van Broekhuizen, Owen Schumacher en Stefano Keizers, het tegen elkaar op.