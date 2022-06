Disney, Netflix en andere grote mediabedrijven gaan de reiskosten van Amerikaanse medewerkers betalen die door het schrappen van het Amerikaanse nationale abortusrecht voor de ingreep naar een andere staat moeten reizen. Ook onder meer Paramount, Sony en Meta hebben vrijdag laten weten hun werknemers op diezelfde wijze te steunen.

Disney schreef vrijdag in een brief aan het personeel te begrijpen hoe groot de impact is van de beslissing van het Amerikaanse hooggerechtshof. Het bedrijf zal medewerkers compenseren die door het besluit in hun woonplaats niet meer geholpen kunnen worden en daarvoor moeten reizen, is te lezen in de memo die Amerikaanse media in handen hebben.

Ook Netflix biedt een dergelijke vergoeding aan, bevestigt een woordvoerder aan vakblad Variety. Bij Paramount worden eveneens medewerkers geholpen met hun reiskosten.

Een woordvoerder van Meta laat aan Variety weten dat het moederbedrijf van Facebook hetzelfde van plan is, maar dat nog wordt gekeken naar de beste manier vanwege de "juridische complexiteit" ervan.