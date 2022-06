Ongehoord Nederland (ON) neemt "scherp afstand" van de bedreigingen die NPO-bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang heeft ontvangen. Dat schrijft de omroep in een korte verklaring.

"Het bestuur van Ongehoord Nederland heeft kennisgenomen van berichten dat mensen rond het onderzoek naar onze omroep bedreigd zouden worden", laat ON weten.

"Ons is niets bekend van mogelijke dader(s) of de achtergronden van de afzender(s). Ongehoord Nederland neemt scherp afstand van iedere bedreiging, zowel fysiek als verbaal, naar journalisten of mensen werkzaam in de media."

Woensdagavond werd duidelijk dat Leeflang beveiligd wordt vanwege bedreigingen. Deze komen mogelijk van sympathisanten van de ON, melden bronnen aan de makers van de BNR-podcast Koster en Van Dijk.

De NPO wil een sanctie opleggen aan ON omdat de omroep volgens de ombudsman de journalistieke code van de NPO heeft geschonden. De NPO heeft alleen bevestigd dat Leeflang wordt beveiligd.