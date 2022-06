De zaak rond de nepvideo die BNR naar Yvonne Coldeweijer stuurde en die zij uitzond, krijgt nog een staartje. Coldeweijer verzoekt het nieuwsmedium nu om zowel op de site als in een uitzending van presentatrice Talitha Muusse te vermelden dat ze in strijd "met de journalistieke uitgangspunten" heeft gehandeld.

Dat staat in een officiële brief die op 10 juni namens de Life of Yvonne-vlogster naar BNR is gestuurd. In die brief eist ze een rectificatie. Komt die er niet dan dient ze een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. Coldeweijer deelde de officiële brief die ze twee weken geleden stuurde vrijdag via een link in haar Instagram Stories.

"Aan de brief is geen gehoor gegeven", schrijft Coldeweijer in haar Instagram-bericht. "Volgens de richtlijnen van de Raad voor de Journalistiek moeten we nu een maand wachten tot we onze brief mogen indienen. Hiervan zijn inmiddels twee weken voorbij."

Coldeweijer deelde in mei een video waarin werd gesuggereerd dat Muusse drugs gebruikte. Dat filmpje bleek later in scène gezet te zijn door de presentatrice en BNR, die de video anoniem naar de vlogster hadden gestuurd. Met de actie wilden Muusse en de radiozender laten zien hoe juicekanalen zoals Life of Yvonne te werk gaan.

Volgens de vlogster is de rol van de pers "niet om zelf nieuws te maken", maar om het publiek te informeren, stelt ze in de brief. "Maar door deze handelwijze heeft BNR dit wel gedaan."



Ook zou BNR haar vrijheid van meningsuiting willen inperken "en dat is een journalistiek platform als BNR onwaardig en hoe dan ook in strijd met de journalistieke beginselen." Ze eist daarom dat BNR meldt dat het medium Coldeweijer met het filmpje "zonder geldige reden in de val heeft gelokt".

In een reactie op de bekendmaking dat BNR de video met Muusse in scène heeft gezet om haar te testen, liet Coldeweijer weten dat zij "niet een of andere onderzoeksjournalist is". "Ik ben gewoon een juicekanaal. Als ik een video ontvang van iemand die zit te snuiven, dan post ik het gewoon! Het is gewoon juice."

BNR wilde vrijdag nog niet op de brief reageren. Hoofdredacteur Mireille van Ark zei eerder wel dat het de vlogster vrijstaat "om naar de Raad voor de Journalistiek te gaan."