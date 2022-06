De realityserie over oud-voetballer Andy van der Meijde en zijn gezin keert deze zomer terug op televisie. Op 26 augustus is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen op SBS6 te zien, bevestigt Talpa na berichtgeving van Shownieuws.

In de nieuwe reeks worden Van der Meijde en zijn ex-vrouw Melisa Schaufeli, met wie hij nog altijd samenwoont, gevolgd tijdens een avontuur in Spanje. Ze hebben daar een huis gekocht en willen het pand omtoveren tot een bed and breakfast.

Van der Meijde maakte vorig jaar zelf al nieuwe afleveringen van de serie, die werden uitgezonden op zijn populaire YouTube-kanaal. Daarop is ook de serie Bij Andy in de Auto te vinden. Daarin stappen bekende voetballers en artiesten bij hem in de auto voor een interview.