Anouk Hoogendijk gaat deze zomer aan de slag als voetbalanalist bij de BBC. De 37-jarige ex-voetbalster gaat onder meer het Europees kampioenschap voor vrouwen verslaan, maakt ze donderdag via Instagram bekend.

"Mijn Engelse spreekvaardigheid oefenen", schrijft Hoogendijk op Instagram. "Want ik word voetbalanalist voor de BBC." Hoogendijk zal namens de Britse omroep het EK vrouwenvoetbal analyseren.

Dat toernooi zal van 6 tot en met 31 juli in Engeland plaatsvinden. Het vorige EK, dat in 2017 in Nederland werd gehouden, werd door de Oranjevrouwen gewonnen.