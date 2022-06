Sander Hoogendoorn kijkt er na het stoppen van zijn show Sanders Vriendenteam op NPO 3FM naar uit om even geen radio te maken. Donderdag presenteert de dj na bijna vier jaar zijn laatste ochtendshow. "Ik kan nu even uitzoeken wat radio voor me is en wat het voor mij betekent. Ik denk dat het heel goed is om even terug te kijken", vertelt Hoogendoorn aan het ANP.

De 34-jarige Hoogendoorn maakte in april bekend te moeten stoppen met zijn programma. "Ik ben aan het idee gewend, dus de boosheid en het verdriet is wel weg", zegt hij nu. "Maar het is net als met rouwen. Het is iets dat niet zomaar van de ene op de andere dag weg is. Ik vind het nog steeds heel jammer dat het zo is."

In zijn laatste uitzendweek is Hoogendoorn vooral bezig om "extra te genieten". "Dus ook van het opstaan, douchen, het eten geven van de kat. Het is best een bijzonder ochtendritueel dat niet veel mensen hebben." In de laatste shows probeert de dj "een spons van alle herinneringen van de afgelopen vier jaar" te zijn.

Donderdagochtend presenteert Hoogendoorn voor de laatste keer Sanders Vriendenteam. In die show verzorgt zijn favoriete band, The Vices, een optreden. "Dat vind ik heel tof. Zij hebben het vaakst bij ons gestaan en we zijn erg met elkaar meegegroeid." Rondé speelt het laatste nummer van de laatste show: Hard To Say Goodbye. "Dat is de allerlaatste."

Genoeg toekomstplannen

Nu zijn show stopt en Hoogendoorn de teleurstelling een plekje heeft kunnen geven, heeft hij veel zin in nieuwe avonturen. "En geen verplichte wekker meer om 4.00 uur. Ik denk dat ik me zowel mentaal als fysiek wel beter ga voelen als ik niet chronisch vermoeid ben." Hoogendoorn traint momenteel voor een marathon en binnenkort gaat hij op wandelvakantie in Oostenrijk.

Toekomstplannen zijn er genoeg, verzekert Hoogendoorn zijn luisteraars. "Ik maak me geen zorgen, maar ik kan nog niets over de plannen en ideeën zeggen." Het is iets dat hem tegelijkertijd steekt, omdat Hoogendoorn altijd eerlijk wil zijn tegen zijn luisteraars. "Het voelt nu als een soort barrière die ik binnenkort hopelijk kan verbreken."

Mai Verbij en Mark van der Molen nemen vanaf vrijdag de ochtendshow op NPO 3FM tijdelijk over, maakte Hoogendoorn maandag bekend in zijn show.