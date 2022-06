Ongehoord Nederland (ON!) krijgt een week uitstel voor het indienen van een zienswijze naar aanleiding van de voorgenomen financiële sanctie die de NPO de omroep mogelijk wil opleggen. ON! had zelf uitstel aangevraagd, laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Met deze toelichting kan de omroep mogelijk nog onder de sanctie uitkomen.

De NPO maakt na het ontvangen van de zienswijze in de week van 4 juli het definitieve besluit aan ON! kenbaar.



De NPO wil ON! straffen met een financiële sanctie vanwege de conclusies in een kritisch rapport van de Ombudsman. Hierin stond dat de omroep de journalistieke code van de NPO heeft geschonden en gasten zonder weerwoord ongefundeerde uitspraken liet doen. "Wanneer een omroep de in de code vastgelegde journalistieke standaard schendt, raakt dit de integriteit van het gehele bestel", aldus de NPO.



De NPO liet vorige week weten dat de omroep nog onder een sanctie uit kan komen als de omroep zijn werkwijze aanpast. Daarvoor moet het een zienswijze presenteren aan de raad van bestuur. ON! vroeg daarvoor uitstel aan bij de NPO.



Hoewel de NPO zich heeft voorgenomen een financiële sanctie op te leggen, staat dit besluit nog niet vast. "Het gaat om een sanctie van maximaal 15 procent van het budget", zegt de woordvoerder. "Maar als de zienswijze heel overtuigend is, kan het zijn dat de raad van bestuur besluit om geen sanctie of bijvoorbeeld slechts een sanctie van 1 procent op te leggen. Alle opties liggen nog open."