Linda de Mol staat in het oktobernummer van haar eigen magazine Linda. weer op de cover. Ze schrijft dan ook weer zelf het editorial.

Het nummer ligt vanaf 21 september in de winkels. Wat het thema wordt, is nog niet bekend, vertelt hoofdredacteur Karin Swerink in het vakblad Adformatie: "We zijn nu aan het nadenken hoe we dat gaan doen. Wat wil Linda vertellen? Misschien gaat ze wel helemaal niets vertellen. We hebben veel goede ideeën, maar daar kunnen we uiteraard nog niks over zeggen."



De presentatrice zal in de toekomst overigens minder vaak op de cover van het blad verschijnen, zegt Swerink. "We waren al een tijdje aan het nadenken over andere covers, zonder Linda. Dat hebben we een keer gedaan met Michelle Obama en met het bikininummer. Daar waren we dus al mee bezig, maar de gebeurtenissen hebben dit proces wel versneld."

Sinds het februarinummer stond De Mol niet meer op de cover van haar eigen blad en verbrak daarmee een jarenlange traditie.



De Mol keert ook terug op tv. De presentatrice is in september te zien met het eerder uitgestelde seizoen van Miljoenenjacht op SBS6.



Ze legde in januari haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer na onthullingen over het programma The Voice of Holland. Haar toenmalige partner en The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Mol besloot daarop haar relatie met de muzikant te beëindigen.

In maart van dit jaar werd bekend dat De Mol weer aan het werk was gegaan. Ze begon toen met de opnames van een nieuwe televisieserie voor SBS6, waarin De Mol de hoofdrol speelt.