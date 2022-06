Een jury in Californië heeft dinsdag vastgesteld dat voormalig acteur Bill Cosby in 1975 een vrouw seksueel heeft misbruikt. Dat zou gebeurd zijn toen ze als zestienjarig meisje met hem meeging naar de Playboy Mansion in Los Angeles. De jury kende het slachtoffer, Judy Huth, een schadevergoeding van 500.000 dollar toe.

Huth vertelde tijdens haar getuigenis in de rechtszaal dat Cosby haar hand pakte en die gebruikte om zich te masturberen. Cosby (84) was destijds 37 jaar oud.

Cosby verscheen niet persoonlijk op het proces. In een video ontkende hij de beschuldiging. Hij zei dat hij zich Huth niet herinnerde. En hij zei dat het incident niet had kunnen gebeuren, omdat hij op dat moment geen seksueel contact zou hebben gehad met iemand die jonger was dan achttien jaar.

In maart 2022 werd bekend dat de strafrechtelijke misbruikzaak tegen Bill Cosby niet wordt heropend. Het Amerikaanse Hooggerechtshof had een verzoek daartoe van de openbaar aanklagers verworpen. Daardoor is de voormalig acteur en komiek nog altijd op vrije voeten.

In 2018 kreeg Cosby een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. Het hooggerechtshof van Pennsylvania oordeelde echter dat het proces oneerlijk was geweest.

Naast Constand hadden nog tientallen andere vrouwen Cosby van seksueel misbruik beschuldigd. Constands zaak was echter de enige die niet verjaard was. Verjaring speelde in de civiele zaak van Huth tegen Cosby echter geen rol.