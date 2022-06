Frank Dane presenteert vanaf maandag 29 augustus de middagshow op Radio 538. Hij volgt hiermee Coen Swijnenberg en Sander Lantinga op, die recent bekendmaakten te moeten stoppen met hun dagelijkse show op de zender.

Swijnenberg en Lantinga maakten sinds 2015 De Coen en Sander Show van maandag tot en met donderdag op Radio 538. Daarvoor maakte het duo jarenlang een programma op 3FM. Voortaan zullen ze alleen nog op vrijdag samen een programma maken. Los van elkaar gaan ze programma's presenteren op Radio 538 en Radio Veronica. De twee lieten deze maand weten dat de verhuizing uit de middag niet hun eigen keuze was.

De veertigjarige Dane keert na een radiostilte van ruim een half jaar terug bij Radio 538. In 2019 volgde hij bij de zender Edwin Evers op in de ochtend, maar eind vorig jaar kreeg hij plotseling te horen dat zijn programma ging stoppen. Dane werd opgevolgd door Wietze de Jager en Klaas van der Eerden.

Het stoppen met de ochtendshow kwam voor Dane totaal onverwacht, vertelde hij destijds. De radiomaker wist toen nog niet of hij bij de zender wilde blijven. Radio 538 liet toen weten de dj graag bij de zender te houden.

Dane laat in een persbericht weten "niet te kunnen wachten" tot hij met zijn nieuwe programma in de middag kan beginnen. "Toen ik 22 jaar geleden met radio begon was 538 mijn eerste grote liefde en vandaag kan ik bevestigen, oude liefde roest niet."

Swijnenberg en Lantinga hebben nog niet gereageerd op het nieuws over hun opvolger.

Radio 538 gooit programmering op de schop

De verschuiving van Dane naar de middag is de volgende in een reeks grote veranderingen dit jaar bij Radio 538. Na het vertrek van Evers zijn de luistercijfers van de zender teruggelopen.

Volgens Talpa hebben de wijzigingen bij Radio 538 te maken met een veranderd publiek. "Door de jaren heen ontwikkelt ons publiek zich en het is voor een hitstation heel belangrijk met de luisterbehoefte mee te groeien."

Dane is vanaf maandag 29 augustus elke maandag tot en met donderdag tussen 16.00 en 19.00 uur te horen op Radio 538.