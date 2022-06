Het marktaandeel van Radio 538 is in de periode april tot en met mei verder gedaald. De zender die recent De Coen en Sander Show staakte, komt uit op een aandeel van 8,5 procent. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder komt dat neer op een daling van 1,2 procentpunt.

Radio 538 liet onlangs weten te stoppen met de dagelijkse middagshow van Sander Lantinga en Coen Swijnenberg. Vorige week donderdag was de laatste reguliere uitzending.

Het duo, dat zestien jaar lang op zowel 3FM als Radio 538 te horen was, keert na de zomer terug op de vrijdag. Daarnaast gaan Lantinga en Swijnenberg solo aan de slag.

Het marktaandeel van de zender van Talpa Network daalt al enige tijd.

NPO Radio 2 blijft marktleider met een gelijkblijvend aandeel van 12,4 procent. Qmusic kruipt weer wat dichterbij en gaat van 11,1 naar 11,9 procent. Met een marktaandeel van 10 procent is Radio 10 de nummer drie. Radio 538 is de vierde zender.

In de commerciële doelgroep 20 tot en met 49 jaar is Qmusic met een aandeel van 20,8 procent de marktleider.