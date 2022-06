MAX Vakantieman is het nieuwe seizoen begonnen met 1,2 miljoen kijkers. In de eerste aflevering stonden onder meer de problemen op Schiphol centraal en de vluchten die noodgedwongen moeten worden geschrapt.

Het programma op NPO1 met presentator Sybrand Niessen komt op de tweede plaats in de top 25 best bekeken programma's op maandag. In het consumentenprogramma zoekt Niessen oplossingen voor "gedupeerde reizigers", samen met MAX Ombudsman Jeanine Janssen.



In de aflevering van maandagavond werd besproken wat reizigers deze zomer kunnen verwachten op de luchthaven Schiphol en waar zij recht op hebben wanneer zich problemen voordoen.

De kijkcijferlijst wordt weer aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1, dat door 1,8 miljoen mensen is bekeken. Op plek drie komt het woonprogramma Kopen Zonder Kijken op RTL 4 met 1,1 miljoen kijkers.