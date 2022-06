Vanaf aanstaande vrijdag nemen Mark van der Molen en Mai Verblij de ochtendshow op 3FM voor hun rekening. Sander Hoogendoorn, die in april vertelde te gaan stoppen met het programma, kondigde zijn opvolgers maandagochtend zelf aan.

"We gaan proberen om de zon te laten schijnen, ook al is het een bewolkte zomer", zegt Van der Molen over wat hij en zijn nieuwe radiopartner komende zomer gaan doen. "Met Mai moet dat wel lukken en ik ga daar ook mijn uiterste best voor doen."

Van der Molen nam eerder al eens tijdelijk de ochtendshow van Hoogendoorn over. Verbij is nieuw bij NPO 3FM. Zij was wel al op de radio te horen in de programma's De Wereld van BNNVARA en Dijkstra en Evenblij ter plekke op NPO Radio 1.

Tot wanneer Van der Molen en Verbij met hun programma Mark en Mai zullen invallen, is nog niet bekend. De NPO laat desgevraagd weten nog met de omroepen in overleg te zijn over de invulling van de programmering na de zomer.

Menno de Boer is onlangs bij NPO3FM aan de slag gegaan als nieuwe manager. Niet alleen Hoogendoorn, maar ook Frank van der Lende en Eva Koreman kregen te horen dat hun vaste programma na juni van de zender verdwijnt.