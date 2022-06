Na DPG Media tekent ook de bond van adverteerders (bvA) bezwaar tegen de fusieplannen van RTL Nederland en Talpa Network bij concurrentiewaakhond ACM. Dat zegt directeur Henriette van Swinderen tegen NU.nl. De bond vreest een verschraling van het tv-aanbod en duurdere reclamespotjes.

"Tv is nog altijd hét effectieve kanaal als je grote groepen mensen tegelijk wil bereiken. Als er twee commerciële partijen samengaan, dan wordt die keuze waarschijnlijk minder en is het minder makkelijk om die doelgroepen te bereiken. Dat is onze eerste zorg", legt bvA-directeur Henriette van Swinderen uit.

Daarnaast betekent de fusie voor adverteerders dat ze meer moeten gaan betalen om hun reclamespotjes op tv te krijgen. "In het verleden hebben we dat effect ook gezien bij andere fusies en overnames. Je hoeft geen geleerde te zijn om te weten dat dit gaat gebeuren."



Er zijn alternatieven als digitaal, print, buitenreclame en radio waar adverteerders met hun reclames naartoe kunnen, maar volgens Van Swinderen kunnen die niet tippen aan tv.



Dat blijkt ook uit cijfers van dit jaar. Adverteerders staan in de rij voor tv en de reclameblokken zijn uitverkocht. De prijzen die bedrijven voor hun spotjes betalen, zijn daardoor al omhooggegaan.

Meer geld voor kwaliteit van programma's

Er zou volgens de bvA ook een voordeel aan de fusie kunnen zitten: er komt meer geld beschikbaar voor RTL en Talpa om te investeren in bijvoorbeeld kwaliteit van de programma's. Dat kan ook interessant zijn voor bedrijven die daaromheen willen adverteren. "Toch zien we dat het in het verleden ook niet gebeurd is. Wij hebben twijfels of er wel geïnvesteerd gaat worden en het geld niet terugvloeit naar de aandeelhouders."

Van Swinderen geeft wel aan dat haar adverteerdersbond daarover heeft gesproken met zowel RTL als Talpa.

Ook de keuzemogelijkheid voor de kijker ziet de bvA-directeur minder worden. "RTL en Talpa hebben nu samen negen televisiezenders en de kans is groot dat dit er na de fusie minder worden omdat er veel overlap is."

Adverteerders belangrijk voor RTL en Talpa

De bvA vertegenwoordigt 132 adverterende Nederlandse bedrijven - ze spreken zelf liever van merken - en zet zich onder meer in voor vrijheid van marketing en communicatie van deze bedrijven. Onder de 132 bedrijven bevinden zich de 25 grootste adverteerders van Nederland, zoals Unilever en de Rijksoverheid.



Televisie blijkt voor al deze adverteerders nog altijd een belangrijk medium om zichtbaar te zijn voor het publiek. In 2021 besteedden de adverteerders samen ruim 900 miljoen euro op televisiezenders. Voor RTL Nederland en Talpa Network zijn advertenties dus nog altijd een zeer grote inkomstenbron.

Toen RTL en Talpa vorig jaar hun fusieplannen bekendmaakten, liet de bvA meteen al weten deze "zeer kritisch" te zullen bestuderen. Vervolgens werd bij de ACM officieel bezwaar gemaakt.



De bvA heeft het bezwaar bij de ACM toegelicht en met rekenmodellen laten zien hoe dominant de positie van het fusiebedrijf zou worden. "Met die cijfers is de ACM nu aan de slag om het beleid te bepalen. Ook waren er individuele gesprekken met een aantal adverteerders. De ACM gaat heel grondig te werk in zijn informatievergaring."



In januari kondigde de waakhond aan dat verder diepgaand onderzoek naar de megafusie nodig is, omdat na eerder onderzoek is gebleken dat deze verregaande gevolgen heeft voor het medialandschap.



DPG Media diende eerder een klacht in tegen de fusie. Het Belgische moederbedrijf van onder meer de Volkskrant, AD en NU.nl vindt het een bedreiging voor zijn radiozender Qmusic tegenover het grote aantal radiozenders dat Talpa Network in handen heeft.