Het bereik van podcasts in Nederland is sinds januari dit jaar gestegen van ruim 1 miljoen naar ruim 1,3 miljoen personen in mei. Het nieuwe platform Podimo behaalde in mei 20 procent van de online bezoeken van podcasts.

In vergelijking met januari van dit jaar gaat het om een stijging in bereik van een derde, ofwel 340.000 personen van dertien jaar en ouder. Dat blijkt uit onderzoek van meetinstituut GfK.



Het gaat om cijfers van onder meer de Apple- en Google-podcastapps, uitgevers als DPG Media en Talpa Network en nieuwkomer Podimo. Dit aantal komt boven op de podcasts die bijvoorbeeld alleen via muziekstreamers als Spotify worden afgespeeld. Spotify heeft een bereik van zes miljoen mensen, maar deelt geen details over podcastgebruik.

Ongeveer de helft van de luisteraars is jonger dan 35 jaar. De meeste podcasts worden op smartphones beluisterd: meer dan drie kwart. Van de bereikte personen luistert ongeveer de helft drie dagen of vaker in de maand een podcast. Jongeren van 13 tot 34 jaar luisteren het langst. Van hen luistert 60 procent tien minuten of langer, terwijl dat bij 35 jaar en ouder op een derde ligt.

Een van de populaire podcasts in mei was wielerpodcast In Het Wiel van AD over de overwinning van Mathieu van der Poel tijdens de Giro d'Italia.



Nieuwkomer Podimo behaalde in de maand mei al 20 procent van de online podcastbezoeken. De in april geïntroduceerde betaalde dienst geeft onder meer de Nederlandse podcasts Man man man (de podcast over mannelijkheid van Bas Louissen, Chris Bergström en Domien Verschuuren), de Zelfspodcast (van Jaap Reesema en Sander Schimmelpenninck) en POM (een podcast over media, cultuur en technologie van Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth) uit.