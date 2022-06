Viaplay gaat klanten die problemen ervaren met de streamingdienst en recht hebben op compensatie, ook echt compenseren. Dat meldt de Consumentenbond maandag. Er zijn met name veel klachten van fans van de Formule 1.

De Consumentenbond riep het platform eind mei op om actie te ondernemen. F1-kijkers klagen bij de bond over slechte streams en slechte bereikbaarheid van de klantenservice. Ook zou Viaplay de consumenten zelf vaak de schuld geven van de problemen.

Viaplay kan een prijsverlaging geven voor de periode dat de streamingdienst niet goed werkte. Ook kunnen consumenten ervoor kiezen hun abonnement te beëindigen waarbij ze ook hun geld terugkrijgen.

De streamingdienst meldde wel dat het duidelijk moet zijn dat de problemen veroorzaakt worden door het bedrijf zelf en niet door bijvoorbeeld een haperende internetverbinding bij mensen thuis. Consumenten kunnen hiervoor bewijs aanleveren door bijvoorbeeld een filmpje op te nemen waarop de problemen duidelijk zichtbaar zijn.

"Ook afgelopen raceweekend kwamen er weer veel klachten binnen. Er zijn dus nog steeds veel klanten die problemen ervaren. Die moeten goed geholpen worden", zegt Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

Viaplay kan zich volgens Molenaar niet blijven verschuilen achter de bewering dat de oorzaak van de problemen niet bij het bedrijf zelf ligt. "We houden dan ook scherp in de gaten of Viaplay zijn belofte nakomt. Klanten die niet goed geholpen worden, kunnen dat melden op Klachtenkompas."



De streamingdienst is sinds maart dit jaar actief op de Nederlandse markt en heeft de rechten van de Formule 1-wedstrijden in handen.