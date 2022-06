De talkshow Khalid & Sophie keert na de zomer terug op NPO1. Het programma van BNNVARA is vanaf 29 augustus weer dagelijks te zien op televisie, maakt presentatrice Sophie Hildebrand vrijdagavond in de laatste uitzending van het seizoen bekend.

Suzanne Kunzeler, directeur content bij BNNVARA, zegt dat Khalid & Sophie "een belangrijk programma" is voor de omroep. "We zijn zeer tevreden over hoe de talkshow zich ontwikkelt en zetten volop in op deze krachtige titel."

De talkshow verscheen vorig jaar voor het eerst op televisie en wordt afwisselend door Hildebrand en Khalid Kasem gepresenteerd. Het programma verving talkshow De Vooravond, gepresenteerd door Renze Klamer en Fidan Ekiz. Die show werd van de buis gehaald omdat het "niet urgent" genoeg was.

Khalid & Sophie wisselde af met talkshow M, maar afgelopen maart werd ook die talkshow stopgezet. Dat gebeurde volgens KRO-NCRV "in goed overleg" met presentatrice Margriet van der Linden.

Deze zomer twee nieuwe programma's op NPO1

Sinds het einde van De Wereld Draait Door in 2020 scoren de NPO-talkshows op hetzelfde tijdstip niet meer zo goed. De kijkcijfers blijven achter en de inhoud wordt vaak bekritiseerd door tv-recensenten en gebruikers van sociale media. De afgelopen maanden deden ook diverse namen de ronde van mogelijke DWDD-opvolgers. Het ging om onder anderen Arjen Lubach en het duo Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen.

Komende zomer experimenteert de NPO met twee nieuwe programma's in de vooravond van NPO1. Volgende week begint de EO-realityserie Hoe doen ze dat bij jullie thuis? waarin gezinnen wisselen van huishouden en elkaars opvoedmethoden ervaren. In augustus wordt De Makelaars uitgezonden, een documentaireserie van KRO-NCRV waarin het werk op de huizenmarkt centraal staat.