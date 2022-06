De Avondshow met Arjen Lubach is uitgesloten van deelname aan de verkiezing voor de Televizier-Ring. Toen dat nieuws naar buiten kwam, zocht de producent van de kijkcijferhit contact met de organisatie achter de verkiezing.

"We hebben geïnformeerd waarom men niet op De Avondshow kan stemmen", aldus Pieter Klok van Human Factor. "We dachten namelijk dat ze De Avondshow per ongeluk waren vergeten. En toen kregen we het antwoord dat De Avondshow een spin-off zou zijn van Zondag met Lubach."

Het VPRO-programma dat Lubach eerder maakte op de zondagavond won in 2017 de televisieprijs. Het winnende programma kan niet nogmaals kans maken op de Televizier-Ring.

De producent vindt dat een bizarre redenering. "Het programma heeft een nieuwe naam, nieuwe zender, nieuw tijdslot, nieuwe studio, nieuw decor, nieuwe onderdelen en alleen maar nieuwe rubrieken. De enige overeenkomst met Zondag met Lubach is dat Arjen grapjes maakt over nieuws."

Ook de VPRO is "zeer verbaasd", laat de omroep weten. "Wij snappen niet welke criteria de organisatie precies hanteert. We vinden het vooral erg jammer voor het hele team van De Avondshow én voor de kiezers die graag op onze show hadden willen stemmen bij deze publieksprijs."

De Avondshow werd in februari gelanceerd, kreeg lovende kritieken en trok vrijwel dagelijks tussen de anderhalf en twee miljoen kijkers.

Ook Vandaag Inside mag niet meedoen

Eerder klaagden ook de makers van het programma Vandaag Inside dat zij niet in de race waren voor de ring. Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp vinden het raar dat ze zijn uitgesloten van deelname met hun nieuwe dagelijkse talkshow, waarin ze praten over de actualiteit.

In 2011 won het trio de ring met het programma Voetbal International.