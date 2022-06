Coen Swijnenberg en Sander Lantinga hebben donderdagavond aan het slot van hun dagelijkse Coen & Sander Show op Radio 538 de luisteraars bedankt die zestien jaar naar hun programma luisterden.

"Soms verlies je een doel uit het oog", zei Lantinga in zijn slotmonoloog. "Maar de afgelopen drie maanden, nadat het nieuws bekend werd dat we gingen stoppen, begrepen we het weer heel goed. Radio is het mooiste medium van de wereld, de hartverwarmende interactie met de luisteraar. Dank dat wij een stukje van jullie leven hebben mogen bepalen."

Ook Swijnenberg benadrukte dat hij ontroerd was door alle reacties die de dj's de afgelopen weken kregen. "Dank voor iedereen die de moeite heeft genomen om ons dat te laten weten", aldus Swijnenberg. "Het is niet normaal hoe mensen de afgelopen jaren met ons hebben meegeleefd."

Tijdens de show draaiden de dj's ook hun laatste plaat. Het duo koos voor het nummer Times are Changing van de Haagse band DI-RECT. Het was een van de eerste platen die de groep maakte nadat zanger Tim Akkerman de band had verlaten. "Sta open voor verandering, sta open voor nieuwe dingen", aldus Lantinga. "Daar kijken we naar uit."

De dj's beklemtoonden in de uitzending nogmaals dat het niet hun eigen keuze was om te stoppen met het programma. Talpa en 538 besloten het programma te stoppen.