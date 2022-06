Linda de Mol keert in september terug op televisie. De presentatrice is dan te zien met het eerder uitgestelde seizoen van Miljoenenjacht, bevestigt haar manager donderdag tegenover het ANP na berichtgeving van De Telegraaf. De exacte datum van de terugkomst van De Mol kon SBS6 donderdag nog niet noemen.

De Mol legde in januari haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer na onthullingen over het programma The voice of Holland. Haar toenmalige partner en The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De bandleider erkende dat hij eerder "relaties van seksuele aard" had met vrouwen die betrokken waren bij The Voice. De Mol besloot haar relatie met de muzikant te beëindigen. Ook werd het nieuwe seizoen van Miljoenenjacht, dat op 27 maart zou starten, uitgesteld.

In maart van dit jaar werd bekend dat De Mol weer aan het werk was gegaan. Ze begon toen met de opnames van een nieuwe televisieserie voor SBS6, waarin De Mol de hoofdrol speelt. Wanneer de serie te zien zal zijn, kon SBS6 donderdag nog niet zeggen.