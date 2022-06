Ongehoord Nederland (ON!) kan nog onder een mogelijke financiële sanctie van de NPO uit komen als de omroep zijn werkwijze aanpast. Een woordvoerder van NPO legt desgevraagd aan NU.nl uit dat ON! nu aan zet is om een plan te presenteren aan de raad van bestuur.

"Dat mag door middel van een brief, maar we kunnen ook een gesprek aangaan", aldus de woordvoerder.

Hoewel de NPO zich heeft voorgenomen een financiële sanctie op te leggen, staat dit besluit nog niet vast. "Het gaat om een sanctie van maximaal 15 procent van het budget. Maar als het plan heel overtuigend is, kan het zijn dat de raad van bestuur besluit om geen sanctie of bijvoorbeeld slechts een sanctie van 1 procent op te leggen. Alle opties liggen nog open." De NPO hoopt in de week van 27 juni een definitief besluit te kunnen nemen.

Mocht er wel voor een financiële sanctie gekozen worden, dan blijft het geld dat naar ON! zou gaan onderdeel van de programmering van de publieke omroep. "Dat kan bijvoorbeeld in andere programma's gestoken worden."

ON! heeft journalistieke code geschonden

De NPO wil ON! straffen vanwege de conclusies in een kritisch rapport van de ombudsman. Hierin stond dat de omroep de journalistieke code van de NPO heeft geschonden en gasten zonder weerwoord ongefundeerde uitspraken liet doen. "Wanneer een omroep de in de code vastgelegde journalistieke standaard schendt, raakt dit de integriteit van het gehele bestel", aldus de NPO.

Ongehoord Nederland-omroepbaas Arnold Karskens reageerde woensdagmiddag verbolgen op het nieuws. Hij noemde het voornemen "een frontale aanval op de persvrijheid in Nederland". Eerder had Karskens al duidelijk gemaakt zich niet in de conclusies van de ombudsman te kunnen vinden. In de uitzending van Ongehoord Nieuws van afgelopen dinsdag werd het rapport opnieuw bespot door de presentatoren.