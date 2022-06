Paul Witteman vindt dat er tegenwoordig te makkelijk gedacht over het beginnen van een talkshow. De journalist, die jarenlang het gezicht was van diverse praatprogramma's, zegt dat er te veel opties zijn.

"Bij Pauw & Witteman bepaalden Jeroen en ik de inhoud. Nu hangt er een hele organisatie vast aan welke gast op welke dag komt", schetst de 75-jarige Witteman in De Telegraaf.

"Op1 is een pandemonium. Als programma an sich is het niet slecht, maar het is onoverzichtelijk geworden. Op RTL vind ik Beau van Erven Dorens het goed doen. Maar daar heb je ook nog Humberto Tan en Eva Jinek. Het is allemaal een beetje veel", vindt hij.

Witteman, die donderdag de Ere Zilveren Nipkowschijf krijgt overhandigd, heeft zelf nooit overwogen om naar de commerciële omroep te gaan. "Ooit heb ik een gesprekje met Joop van den Ende gevoerd, dertig jaar geleden. Daar is de zondigheid op dat gebied bij gebleven."