Coen Swijnenberg en Sander Lantinga zagen niet aankomen dat ze van Radio 538 moesten stoppen met hun programma. Donderdagmiddag presenteren de twee de laatste reguliere uitzending van hun dagelijkse middagshow.

Het duo, dat zestien jaar lang te horen was op zowel 3FM als Radio 538, keert na de zomer terug op de vrijdag en gaat daarnaast solo verder. Een carrièrestap die niet gepland was, maar die Talpa een paar weken geleden voor ze bepaalde, melden de presentatoren in het AD.

"Ik stond in de keuken met de kinderen toen ik werd gebeld door Tessel, mijn vrouw en manager", aldus de 45-jarige Lantinga. "'Slecht nieuws', zei ze, 'ze willen niet dagelijks door'. Dan vloek je. Is het even slikken. En schiet er van alles door je hoofd. Hebben we het fout gedaan? Gefaald? Je staat perplex."

Swijnenberg vult aan: "Die mededeling was pittig en zagen we niet aankomen. We wisten dat het met 538 niet denderend ging. Maar eigenlijk zaten we net weer in the winning mood. Corona lag achter ons. De avondspits stond weer vol. De luistercijfers gingen omhoog."

'Willen laten zien dat er een grote fout is gemaakt'

Waar Swijnenberg van maandag tot en met donderdag radio gaat maken voor 538, krijgt Lantinga een middagshow op Radio Veronica. En dan op vrijdag weer even ouderwets samen. "Talpa wilde niet van ons als duo af. En vrijdag is een superheerlijke dag. Je gaat met de luisteraars het weekend in. We gaan op die vrijdag laten zien dat er een grote fout is gemaakt", zegt de 42-jarige Swijnenberg met een knipoog.

Dat ze het samen zo lang zouden volhouden, had geen van tweeën verwacht. Lantinga: "Toen we de kans kregen om samen radio te maken, dacht ik: te gek, ik zou het leuk vinden als we ons kunnen onderscheiden en we dat drie, vier jaar volhouden. Dat dat zestien jaar is geworden, de langst lopende middagshow ooit, vind ik heel bijzonder."

De Coen en Sander Show bestaat al zestien jaar. Het duo was eerst met het programma van 2006 tot de zomer van 2015 op publieke popzender 3FM te horen. Daarna vertrokken ze voor veel geld naar Radio 538 om daar de show in de middag voort te zetten. Voor De Coen en Sander Show waren de twee al een duo op 3FM met het programma Lantinga & Swijnenberg op vrijdagavond.