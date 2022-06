Tijdens de zoektocht naar de vermiste Britse journalist Dom Phillips en de Braziliaanse onderzoeker Bruno Pereira in het Amazoneregenwoud zijn menselijke resten gevonden, meldt de Braziliaanse federale politie donderdag op een persconferentie. Een verdachte heeft volgens de politie toegegeven het duo vermoord te hebben.

Woensdag pakte de politie een tweede verdachte op in de zaak. De verdachten zijn de broers Amarildo en Oseney da Costa. Een van hen heeft de moord bekend. De verdachte heeft de politie naar de begraafplaats van de lichamen geleid, waar vervolgens menselijke resten zijn aangetroffen.

Phillips en Pereira zouden zijn gedood omdat ze foto's namen van illegale visvangst in het regenwoud.

Er was dagenlang onduidelijkheid over het lot van de twee, die ruim een week vermist zijn. Maandag zei de vrouw van Phillips dat de mannen dood waren gevonden in het Amazoneregenwoud, maar de autoriteiten weerspraken dat. Wel zei president Jair Bolsonaro dat er menselijke resten waren gevonden, maar dat ontkende een zoekteam later.

De politie zal samenwerken met Interpol om de lichamen te identificeren. Ook wordt er niet uitgesloten dat er meer mensen betrokken waren bij de dubbele moord.

Phillips schrijft voor de Britse krant The Guardian en Pereira werkt voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor de oorspronkelijke bewoners van het land. De twee waren samen op expeditie in de Javarivallei, langs de grens met Peru. Ze zouden interviews afnemen voor een boek over natuurbehoud in het gebied dat het toneel is van illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel.