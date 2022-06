De NPO wil de omroep Ongehoord Nederland een financiële sanctie opleggen vanwege het stelselmatig schenden van de journalistieke code van de publieke omroep in het programma Ongehoord Nieuws, meldt de NPO woensdag. Op grond van de Mediawet kan het budget van de omroep met maximaal 15 procent worden gekort.

De NPO heeft woensdag contact gehad met Ongehoord Nederland over het voornemen tot de sanctie. De omroep krijgt nu de mogelijkheid om te reageren.

De raad van bestuur van de NPO besluit vervolgens of er daadwerkelijk een sanctie wordt opgelegd en zo ja, hoe hoog die zal worden. Het definitieve oordeel volgt in de week van 27 juni.

De NPO wil ON straffen na het kritische rapport van de ombudsman. Hierin stond dat de omroep de journalistieke code van de NPO heeft geschonden en gasten zonder weerwoord ongefundeerde uitspraken laat doen. "Wanneer een omroep de in de Code vastgelegde journalistieke standaard schendt, raakt dit de integriteit van het gehele bestel", aldus de NPO.

Ongehoord Nederland-omroepbaas Arnold Karskens reageerde woensdagmiddag verbolgen op het nieuws. Hij noemde het voornemen tot de financiële sanctie "een frontale aanval op de persvrijheid in Nederland". Eerder had Karskens al duidelijk gemaakt zich niet in de conclusies van de ombudsman te kunnen vinden. Ook in de uitzending van Ongehoord Nieuws van afgelopen dinsdag werd het rapport opnieuw bespot door de presentatoren.

Ombudsman kritisch op programma Ongehoord Nieuws

Volgens ombudsman van de NPO Margo Smit zou ON de journalistieke code op diverse punten hebben overtreden, onder meer op het punt van betrouwbaarheid. Hierdoor heeft de omroep passief en actief bijgedragen aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie. Ook wordt onjuiste informatie niet gecorrigeerd en worden meningen onvoldoende gescheiden van van feiten.

"Journalistieke programma's bij de publieke omroepen zijn geen open podium en de presentator is geen doorgeefluik. Dat is bij omroep ON nu met regelmaat wel zo", aldus Smit.

De ombudsman van de NPO kreeg eind februari klachten binnen over de eerste tv-uitzending van ON. De omroep was toen net geïntroduceerd; sinds begin 2022 is ON aspirant-omroep in het publieke omroepbestel. De klachten gingen vooral over onjuiste inhoud en desinformatie.