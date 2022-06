Danny de Munk zal aankomend seizoen niet in I Can See Your Voice te zien zijn, maakt RTL woensdag bekend. Naar aanleiding van de aangifte wegens verkrachting tegen de zanger is "in goed overleg" besloten de samenwerking stop te zetten.

Volgende week beginnen de opnames, zonder De Munk dus. "Het onderzoek naar de aangifte valt samen met de start van de opnameperiode van een nieuwe seizoen I Can See Your Voice", meldt RTL in een verklaring. "We hebben het met Danny besproken en zijn het er met elkaar over eens dat hij onder deze omstandigheden niet zal deelnemen aan het programma." Het bedrijf gaat op zoek naar een vervanger.

Dinsdagavond werd bekend dat er aangifte tegen de zanger is gedaan. Een vrouw zegt door hem te zijn verkracht. De Munk heeft via zijn advocaat laten weten zich niet te herkennen in de beschuldigingen.

In april kondigde Stage Entertainment aan een onderzoek naar De Munk te zijn gestart, nadat een vrouw hem anoniem had beschuldigd van seksueel wangedrag. Dat zou zijn gebeurd toen hij in 2007 in de musical Ciske de Rat te zien was.

Danny de Munk blijft wel te zien in het SBS6-programma De Hollandse Nieuwe. "Vooralsnog heeft dit (de aangifte, red.) geen gevolgen voor de uitzendingen van De Hollandse Nieuwe", zegt woordvoerder van Talpa woensdag in een reactie.