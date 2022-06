Danny de Munk zal de komende tijd gewoon te zien zijn in De Hollandse Nieuwe. Talpa laat aan NU.nl weten de berichtgeving rondom de aangifte tegen de zanger wel nauwlettend in de gaten te houden.

Dinsdagavond werd bekend dat er aangifte tegen de zanger is gedaan. Een vrouw zegt door hem te zijn verkracht. De Munk heeft via zijn advocaat laten weten zich niet te herkennen in de beschuldigingen.

De Munk is te zien in het muziekprogramma waarin op zoek wordt gegaan naar een nieuwe volkszanger. "Vooralsnog heeft dit (de aangifte, red.) geen gevolgen voor de uitzendingen van De Hollandse Nieuwe", aldus een woordvoerder van Talpa in een reactie.

In april kondigde Stage Entertainment aan een onderzoek naar de zanger te zijn gestart, nadat een vrouw hem anoniem had beschuldigd van seksueel wangedrag. Dat zou zijn gebeurd toen hij in 2007 in de musical Ciske de Rat te zien was.

Komend weekend is de zanger te zien op een festival in Lelystad, maar de organisatie heeft nog niet bekendgemaakt of dat optreden doorgaat. NU.nl heeft contact opgenomen met de organisatoren van Jordaan in de Polder.

De Munks advocaat Royce de Vries liet dinsdagavond weten dat hij en zijn cliënt niet van de aangifte op de hoogte waren gesteld voorafgaand aan de berichtgeving in De Telegraaf. "Mijn cliënt is door politie en justitie niet geïnformeerd over een aangifte die tegen hem zou zijn gedaan over een gepleegd strafbaar feit van vijftien jaar geleden", laat De Vries in een verklaring aan NU.nl weten. "Hij bestrijdt uitdrukkelijk dat hij zich ooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, laat staan aan strafbare feiten."