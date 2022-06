Jeroen Snel, die bijna twintig jaar het royaltyprogramma Blauw Bloed presenteerde, gaat voor de EO radio maken. Hij zal elke zaterdag- en zondagavond op Radio 5 het programma Thuis op 5 gaan maken, meldt de omroep dinsdag.

De presentator zegt er zin in te hebben. "Ik vind het een bijzondere eer om ieder weekend de luisteraar naar bed te brengen. Juist in de laatste uren voor middernacht is het mooi om een sfeer te creëren waarmee je de dag fijn afsluit", stelt hij.

"Ik kijk het meest uit naar een persoonlijke en bijna intieme band met de luisteraar zo op de late avond. Radio heeft altijd mijn passie gehad. Als jonge jongen maakte ik radioprogramma's die ik via een zelfgebouwde zender uitzond."

Het programma blijft doordeweeks in handen van Petra de Joode. Snel neemt in de weekenden het stokje over van Gerja Wolf, die voortaan op zondagavond vier uur lang te horen is met De Muzikale Fruitmand. Snel moest in 2021 stoppen met het presenteren van Blauw Bloed, toen dit programma een make-over kreeg. Hij is soms nog wel te zien als royaltyexpert.