Dionne dicht bij de First Ladies heeft maandagavond 609.000 kijkers naar NPO1 getrokken. De documentaireserie waarin Dionne Stax op zoek gaat naar de verhalen achter de Amerikaanse presidentsvrouwen eindigde daarmee op de dertiende plaats in de lijst van best bekeken programma's.

In de vierdelige reeks van AVROTROS spreekt Stax met vrienden, familie en andere bekenden van verschillende first ladies. Zo komen de voormalige assistenten van onder anderen Melania Trump en Michelle Obama aan het woord.

Vandaag Inside wist rond dezelfde tijd als de serie van Stax 890.000 kijkers te trekken. Daarmee is het SBS6-praatprogramma goed voor een vijfde plaats in de kijkcijferlijst.

RTL 4 scoorde eerder op de avond wederom met Kopen Zonder Kijken. Het programma hoefde met een kleine 1,3 miljoen kijkers enkel het NOS Journaal van 20.00 uur voor te laten in de lijst van meest bekeken programma's van maandag.

De terugkeer van Humberto Tan als presentator van de doordeweekse latenighttalkshow op RTL werd gezien door 647.000 mensen.