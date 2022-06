Een cameraploeg van RTV Utrecht is maandag rond 17.30 uur beroofd van camera en statief tijdens opnames aan de Australiëlaan in Utrecht. Daarbij is de cameraman geslagen, aldus de omroep. RTV Utrecht laat weten aangifte te doen.

"RTV Utrecht is geschrokken van wat er vandaag gebeurd is met onze twee collega’s en onze zorgen gaan nu in eerste instantie uit naar hen", zegt hoofd Nieuws Wim Kramer. "We weten nog niet precies alle details, maar geweld gebruiken tegen journalisten die hun werk doen, kan en mag nooit."

De cameraman en verslaggever waren bij de Galecopperbrug om verslag te doen van de onderhoudswerkzaamheden aan de brug.

De spullen werden gestolen door meerdere daders. Er is nog weinig te zeggen over hun signalement, aldus een politiewoordvoerder. Mensen die mogelijk iets gezien hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden.