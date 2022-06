De Braziliaanse politie zegt dat de Britse journalist Dom Phillips en de expert op het gebied van lokale stammen Bruno Pereira nog niet zijn teruggevonden. De vrouw van Philips zei maandag tegen Braziliaanse media dat de mannen dood zijn gevonden in het Amazoneregenwoud, maar volgens de autoriteiten klopt dat niet. Phillips en Pereira worden sinds ruim een week vermist.

In internationale media verschijnen ook tegenstrijdige berichten. De Britse krant The Guardian, waar Phillips voor schrijft, meldt dat de Braziliaanse ambassadeur in Londen de familie van Phillips heeft gebeld over de vondst van twee lichamen. Ze waren vastgebonden aan een boom. Hun identiteit was nog niet vastgesteld. Ook president Jair Bolsonaro zegt dat er menselijke resten zijn gevonden. Een zoekteam laat juist weten dat de zoektocht nog niets heeft opgeleverd.

De federale politie en een woordvoerder van de plaatselijke inheemse vereniging UNIVAJA, die sinds 5 juni zoekacties organiseert, spreken de berichten tegen. "Ik heb met het team in het veld gesproken en het is niet waar", aldus een advocaat van UNIVAJA. "De zoektocht gaat door."

Zaterdag vond de federale politie van Brazilië een rugtas, een broek en schoenen die vermoedelijk van de twee mannen waren. Volgens lokale media zijn de spullen aangetroffen in de buurt van het huis van een gearresteerde verdachte. Hij heeft volgens getuigen Phillips en Pereira bij de rivier achtervolgd.

Phillips schrijft voor de Britse krant The Guardian en Pereira werkt voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken. De twee waren samen op expeditie in de Javarivallei langs de grens met Peru. Ze zouden interviews afnemen voor een boek over milieubehoud.

In het gebied vinden steeds meer illegale activiteiten plaats, zoals visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel. Stropers en illegale vissers hadden volgens de politie vaak ruzie met Pereira, omdat hij lokale patrouilles in het reservaat organiseerde.

150 soldaten, duikers, brandweerlieden, agenten en leden van lokale stammen zijn op zoek naar de vermiste journalist en onderzoeker.