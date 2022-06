Rebel Wilson deelde vrijdag op Instagram dat ze haar 'Disney-prinses' heeft gevonden. De aankondiging van een nieuwe relatie zou een heuglijk feit moeten zijn, maar nu blijkt dat de krant The Sydney Morning Herald haar onder druk zette het nieuws dat ze verliefd is op een vrouw te bevestigen. Iemand outen die daar nog niet aan toe is, is schadelijk. Maar waarom eigenlijk?

'Outen', wat is dat precies? Het is simpel: jij vertelt dat iemand tot de lhbtiq+-gemeenschap behoort, zonder toestemming van de persoon waar het om gaat. Jij maakt dus iets bekend waar de ander misschien nog niet klaar voor is of wat diegene überhaupt niet wil delen.

"Ik dacht een Disney-prins te zoeken, maar ik blijk al die tijd een Disney-prinses nodig te hebben gehad", zo deelde Wilson vrijdagochtend zelf het nieuws dat ze een relatie heeft met Ramona Agruma. De bekendmaking werd met lieve reacties ontvangen, maar dit weekend bleek dat Wilsons 'coming-out' niet geheel vrijwillig was. De Australische krant The Sydney Morning Herald schrijft de 'scoop' te hebben gehad dat Wilson tegenwoordig samen is met een vrouw, maar dat de actrice niet wilde meewerken.

In een column schrijft journalist Andrew Hornery hoe hij het team van Wilson benaderde met de mededeling dat hij een artikel aan haar nieuwe relatie zou wijden. Ze kreeg twee dagen om te reageren voor het gepubliceerd werd. In de column zegt hij het haar kwalijk te nemen dat ze het nieuws vervolgens zelf deelde met haar volgers.

Wijze les voor iedereen

Een ultimatum stellen, waarbij iemand min of meer wordt geforceerd te vertellen deel uit te maken van de lhbtiq+-gemeenschap, is volgens Philip Tijsma van het COC schadelijk. De woordvoerder van de Nederlandse belangenvereniging van de lhbtiq+-gemeenschap noemt de ontstane commotie in gesprek met NU.nl een "wijze les voor iedereen".

"Voor ouders, vrienden of wie dan ook, is het belangrijk om te weten dat je nooit iemand uit de kast moet trekken. Iedereen heeft daar een eigen proces in en moet dat op eigen wijze kunnen uitvoeren", aldus Tijsma.

"Als ze dat al willen doen", benadrukt hij. "Een cisgender heteroseksueel persoon hoeft ook nooit iets aan te kondigen over zijn of haar identiteit, lhbtiq+'ers net zo min. Je bent uiteindelijk niemand hierover verantwoording verschuldigd."

Angstige momenten

"Mensen die niet klaar zijn om zelf open over hun seksualiteit of genderidentiteit te praten, kunnen zich heel onveilig voelen als iemand anders dat voor ze doet. Als iemand op school door vriendjes uit de kast wordt getrokken, kan dat zorgen voor angstige momenten, waar jaren later nog steeds hinder van kan worden ondervonden."

Tijsma noemt hierbij ook het voorbeeld van Nikkie de Jager, die in 2020 noodgedwongen deelde dat ze transgender vrouw is, nadat ze dreigementen had ontvangen dat iemand het wereldkundig ging maken. De Jager vertelde later dat ze kampte met een posttraumatische stressstoornis in de periode rond haar coming-out.

De Jager reageert dan ook ontsteld op de werkwijze rondom Wilson van de Australische krant. "Dit breekt mijn hart", schrijft ze op Instagram. "Niemand heeft het recht om iemand te outen voordat diegene er klaar voor is. Schaam je."

Niet goed te praten

Hornery verwijt Wilson in zijn inmiddels verwijderde column dat ze van eerdere relaties met mannen openlijk foto's deelde op sociale media. Dat deed ze niet met haar huidige relatie met een vrouw. Volgens de Australische journalist is een relatie met iemand van hetzelfde geslacht niet meer iets om te verbergen, omdat homoseksualiteit volgens hem in grote delen van de wereld nu wel geaccepteerd is. Ook in Hollywood levert dit volgens hem geen problemen meer op.

Tijsma van het COC zegt dat het mogelijk uitblijven van negatieve gevolgen voor Wilson de acties van de journalist niet goedpraten. "In veel gevallen valt een coming-out ook mee en zijn de reacties inderdaad positiever dan van tevoren werd verwacht. In de omgeving van een lhbtiq+'er wordt dan ook weleens gezegd dat het 'outen' voor de bestwil van die persoon is gedaan. Het valt echter niet goed te praten om iemand tegen de zin uit de kast te trekken."

Maandag heeft The Sydney Morning Herald excuses aangeboden voor de column en laten weten dat het nooit de bedoeling was om de actrice te 'outen'.