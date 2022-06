Halftime, de documentaire over Jennifer Lopez die dinsdag verschijnt, bevat diverse onthullingen over de zangeres. Zo was ze niet blij met de halftimeshow met Shakira en hervond ze haar passie als entertainer dankzij American Idol. NU.nl zet de opmerkelijkste onthullingen uit de film op een rij.

Hoewel de documentaire dinsdag op Netflix verschijnt, was Halftime op 8 juni al te zien als opener op het Tribeca Festival in New York.

Centraal in de film staat de voorbereiding op de pauzeshow van de Super Bowl, die ze in 2020 samen met Shakira verzorgde.

Daarnaast wordt haar optreden tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden gevolgd. Verder blikt de 52-jarige Lopez terug op haar muziek- en filmcarrière.

Lopez wilde halftimeshow liever niet met Shakira delen

De zangeres was aanvankelijk niet te spreken over het idee om de halftimeshow van de Super Bowl te delen met Shakira. In een scène is te zien dat ze zich vooraf zorgen maakte over de beperkte tijd die de zangeressen hadden gekregen voor hun optreden. "Het is het slechtste idee ter wereld om twee mensen de Super Bowl te laten doen", zegt Lopez in de film.

"Normaal gesproken heb je één artiest als headliner bij een Super Bowl", vult Lopez' manager Benny Medina aan. "Die headliner stelt een show samen. Als diegene gastartiesten wil uitnodigen, is dat de keuze van de artiest. Het is een belediging om te zeggen dat je twee latina's nodig hebt om het werk te doen dat normaal gesproken door één artiest wordt gedaan."

De zangeressen bleken in totaal twaalf minuten te hebben om te zingen, die ze besloten te verdelen in ieder zes minuten. Uiteindelijk werden het veertien minuten. De organisatie van de Super Bowl heeft nog niet gereageerd op Lopez' uitspraken in de film.

Jennifer Lopez en Shakira tijdens de halftimeshow. Jennifer Lopez en Shakira tijdens de halftimeshow. Foto: Getty Images

Bijna een cameo van Bruce Springsteen tijdens Super Bowl-show

Lopez overwoog een cameo van Bruce Springsteen tijdens haar deel van de show, waarin ze onder meer zijn nummer Born in the U.S.A. zong. Ze veranderde van gedachten toen ze nadacht over de politieke context van haar optreden.

De zangeres besloot in plaats hiervan haar veertienjarige dochter te vragen voor een duet. "Ik bedacht me dat het zoveel krachtiger zou zijn als Emme, een jonge latina, Born in the U.S.A. zou zingen."

Vlak voor de show wilde Superbowl-organisatie grote wijziging doen

NFL, de organisatie achter de Superbowl, zag een dag voor de show voor het eerst een repetitie van Lopez. De organisatie had onder andere kritiek op de lichtkooien die voorkwamen in de show. Tegen het einde van de show verschenen er namelijk zingende kinderen in kooien, een statement tegen de opsluiting van kinderen in ICE-detentiecentra.

"De NFL maakte zich grote zorgen over het maken van een politiek statement over immigratie. Ze hebben de plannen bekeken en willen de kooien niet in de show", vertelt Medina.

Lopez besloot voet bij stuk te houden. "Voor mij gaat dit niet over politiek, dit gaat over mensenrechten", zegt ze in de documentaire. "Benny, het kan me niet schelen wat we moeten doen, maar ik verander de show niet. De Super Bowl is morgen en we veranderen niets." De kooien waren tijdens het optreden te zien.

American Idol hielp Lopez haar levensdoel terug te vinden

Na haar scheiding van zanger Marc Anthony in 2011 was Lopez onzeker over haar talenten en doel als entertainer. Jurylid zijn bij American Idol hielp de zangeres haar passie als entertainer nieuw leven in te blazen.

"Ik verloor mijn identiteit als artiest toen ik probeerde een perfect gezinsleven op te bouwen", vertelt Lopez. "Na mijn scheiding was ik een alleenstaande moeder met twee kleine kinderen. Ik was 42 en er werden me niet veel filmrollen meer aangeboden. Toen ik weer ging werken, had ik het gevoel dat ik niet meer wist wat ik waard was."

American Idol was Lopez' eerste grote klus na de geboorte van haar kinderen en dit deed haar goed. "Mensen zagen me zoals ik was en dat veranderde alles. Ik heb echt veel over mezelf geleerd tijdens het programma. Ik kwam erachter dat ik aan mezelf wilde werken: aan mijn zang, dans én acteerwerk." De artieste was tot en met het vijftiende seizoen te zien in de talentenjacht.

Jennifer Lopez met juryleden Keith Urban en Harry Connick in het vijftiende seizoen van American Idol. Jennifer Lopez met juryleden Keith Urban en Harry Connick in het vijftiende seizoen van American Idol. Foto: Getty Images