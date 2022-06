Naar de samenvatting van de Grand Prix in Azerbeidzjan op NPO1 keken zondagmiddag 683.000 mensen. Max Verstappen boekte in Bakoe de 25e zege uit zijn loopbaan.

Verstappen profiteerde tijdens de Grand Prix van een uitvalbeurt van titelconcurrent Charles Leclerc. Sergio Pérez werd tweede en George Russell eindigde als derde.

Boerderij van Dorst behaalde wederom een plek in de top drie van best bekeken programma's. 970.000 mensen keken naar het programma waarin Raven van Dorst BN'ers interviewt op een boerderij. Dit keer waren Katja Schuurman en Douwe Bob te gast.

Het best bekeken programma van de avond was traditiegetrouw het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1. Het programma Postcode Loterij Eén tegen 50 was het best scorende RTL-programma.

Dagtopvijf van zondag 12 juni 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.742.000 kijkers

2. Even tot hier (NPO1) - 1.657.000 kijkers

3. Boerderij van Dorst (NPO3) - 970.000 kijkers

4. Postcode Loterij Eén tegen 50 (RTL 4) - 874.000 kijkers

5. Het Dorp (NPO1) - 868.000 kijkers