RTL is van plan om bij de start van het nieuwe Champions League-seizoen weer met een voetbaltalkshow te komen. Het praatprogramma zou vanaf augustus twee keer per week te zien moeten zijn. Een eerdere voetbaltalkshow op RTL 7 werd voortijdig van de buis gehaald.

Een woordvoerder laat naar aanleiding van berichtgeving op Showbizznetwork aan NU.nl weten dat RTL "serieus kijkt" naar een praatprogramma over voetbal. "Nu we de Champions League uitzenden, zouden we onszelf buitenspel zetten als we dit niet zouden overwegen. We gaan ervan uit dat we er in augustus mee beginnen."

De woordvoerder kan nog niets zeggen over wat de titel van de voetbaltalkshow wordt, wie de presentator wordt en wie de tafelgasten worden.

Sinds augustus 2021 is de Champions League bij RTL 7 te zien. Daarvoor zond de zender de Europa League uit. Eerder was korte tijd het wekelijkse praatprogramma VTBL te zien, als opvolger van het naar Talpa Network vertrokken Voetbal Inside met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

VTBL met presentator met Humberto Tan was slechts vijf maanden te zien. Er zou een tweede seizoen komen, maar het programma kon toen niet beschikken over beelden van voetbalwedstrijden, en die waren volgens RTL "onmisbaar" voor de kijker. Daarom werd besloten VTBL niet op tv te laten terugkeren.