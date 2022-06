SBS6 haalt de programma's Think Inside the Box, dat gepresenteerd wordt door Richard Groenendijk, en Vier is te veel met Sander Lantinga per direct van de zender. Beide programma's behaalden slechte kijkcijfers en zijn daarom geschrapt, bevestigt een woordvoerder van Talpa Network aan NU.nl.

Think Inside the Box was sinds 6 mei primetime op de vrijdagavond te zien. In de spelshow proberen bekende Nederlanders aan de hand van cryptische aanwijzingen te raden wie of wat er in een grote ledbox staat, waar die box zich bevindt, of welk liedje erin afgespeeld wordt.

De kennisquiz Vier is te veel met studenten stond geprogrammeerd op zondag en was pas sinds 22 mei te zien.

Volgens de woordvoerder van Talpa Network hebben beide programma's "de gewenste resultaten niet behaald, de enorme inzet van de betrokken collega's ten spijt".

Op vrijdag om 20.30 uur zijn vanaf nu afleveringen van Familie Gillis: Massa is Kassa te zien, en op zondag afleveringen van Het Roer Om. De resterende afleveringen van beide programma's zijn wel op KIJK.nl te bekijken.



Groenendijk laat op Instagram weten achter de beslissing van SBS6 te staan. "Dit lijkt mij een héle verstandige beslissing, waar ik dan ook volledig achter sta. Als iets niet werkt kun je er het beste maar mee stoppen."