De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Wales voor de Nations League heeft woensdagavond ruim 1,7 miljoen kijkers naar NPO3 getrokken. De wedstrijd eindigde in een 1-2-overwinning voor Oranje.

De uitzending van de wedstrijd was het op een na best bekeken programma van de dag.

Het Nederlands elftal won de uitwedstrijd met een team vol invallers met 1-2. Bondscoach Louis van Gaal koos voor een ander elftal omdat hij zijn internationals na een lang seizoen niet zwaarder wil belasten dan nodig is. Daarnaast wil hij anderen zien spelen in de aanloop naar het WK, om te kunnen bepalen wie hij meeneemt naar Qatar. Oranje speelt vier duels in elf dagen.

Het NOS journaal van 20.00 uur op NPO1 was met 1,8 miljoen kijkers het best bekeken programma van de avond. Het best bekeken RTL-programma was het RTL Nieuws van 19.30 uur, waar 1,2 miljoen mensen naar keken. Daarmee staat dat nieuwsprogramma op de derde plek op de lijst. Het best bekeken SBS6-programma was Vandaag Inside. De talkshow met onder anderen Johan Derksen werd door 688.000 mensen bekeken en eindigde daarmee op plek elf.