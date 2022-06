Matthijs van Nieuwkerk is na drie jaar terug met een nieuw seizoen van het BNNVARA-programma Summerschool. Voorheen heette het programma DWDD Summerschool, maar de inhoud blijft hetzelfde: sprekers geven college over hun vak- of interessegebied.

Summerschool is vanaf 3 augustus wekelijks te zien op NPO1. Hoogleraar geneeskunde Marcel Levi is de eerste spreker. Hij geeft college over virussen.

In de drie afleveringen erna zijn illusionist Hans Klok, schrijfster Cynthia Mc Leod en operazangeres Francis van Broekhuizen aan de beurt. Van Nieuwkerk presenteert het programma.

De colleges worden op 23 en 24 juni opgenomen in De Hallen in Amsterdam.



Momenteel is Van Nieuwkerk met verschillende nieuwe programma's te zien op NPO1. Zo presenteert hij met zangeres Ilse DeLange het muziekprogramma Pop22 en is hij presentator van de kennisquiz The Connection.