Ongehoord Nederland (ON!) schendt de code van de publieke omroep met onjuiste informatie, stelt de ombudsman van de NPO. De volgende zet is nu aan de NPO en het Commissariaat voor de Media (CvdM). Hoelang duurt het voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen?

Ombudsman Margo Smit stelde dinsdag dat de nieuwe omroep de NPO-code op diverse punten heeft geschonden door het verspreiden van onjuiste informatie. Zij deed de uitspraak na een onderzoek naar klachten die binnenkwamen na uitzendingen van het ON!-programma Ongehoord Nieuws.

Volgens de ombudsman draagt de omroep passief en actief bij aan verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie, die niet wordt gecorrigeerd. Zij legt de bal nu verder bij de NPO en het CvdM, dat sancties kan opleggen.

Het CvdM liet dinsdag weten nog geen reactie op het rapport te willen geven, maar het eerst "zorgvuldig te bestuderen". Hoeveel tijd de toezichthouder daarvoor neemt, wil een woordvoerder niet zeggen.

NPO lijkt er vaart achter te zetten

De NPO lijkt er wel vaart achter te zetten en wil volgende week met een antwoord komen op het rapport. De organisatie voelt een noodzaak: volgens een woordvoerder heeft de ombudsman "conclusies getrokken over het journalistiek handelen van ON! die ons echt zorgen baren".

"Bij toetreding tot het bestel heeft ON! zich immers gecommitteerd aan de journalistieke code van de NPO en ook in de constructieve gesprekken die we gevoerd hebben", aldus de woordvoerder.

De NPO bestudeert momenteel het rapport om te beoordelen of er aanleiding is om "binnen de bevoegdheden" een maatregel aan ON! op te leggen. In de week van 13 juni moet hier duidelijkheid over komen, zegt de publieke omroep.

'Van groot belang dat er snel wordt gehandeld'

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma laat aan NU.nl weten dat het "van groot belang is dat er snel wordt gehandeld op het kritische rapport van de ombudsman".

Naar aanleiding van een uitzending van Ongehoord Nieuws waarin de omvolkingstheorie aan bod kwam, stelde D66 Kamervragen aan staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media). Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde Sjoerdsma en bleek bezorgd te zijn dat deze omvolkingstheorie "onweersproken" werd uitgezonden.



Sjoerdsma zegt hoopvol te zijn over de druk die de NPO achter de kwestie zet. "De NPO heeft aangegeven uiterlijk volgende week te zullen reageren. Daar spreekt wat mij betreft de urgentie uit die deze zaak verdient. Mocht die reactie alsnog uitblijven, dan zal D66 uiteraard meteen aan de bel trekken."

ON! blijft achter de uitzendingen staan

ON!-oprichter Arnold Karskens liet dinsdag na de uitkomsten van het rapport weten "pal achter de uitzendingen" te blijven staan die de omroep tot nu toe heeft gemaakt. "Wel begrijpen we dat het voor sommigen even wennen is dat er met onze intrede andere meningen en feitelijke interpretaties te zien en horen zijn in het publieke bestel."

Een van de punten van kritiek van de ombudsman is dat er door de presentatoren niet voldoende wordt doorgevraagd of tegengesproken bij onjuiste beweringen.

In Ongehoord Nieuws was recent politicus Geert Dales te gast. Hij ging wél tegen de beweringen aan tafel in, met name over de omvolkingstheorie. Ook werd in diezelfde uitzending Sjoerdsma uitgenodigd om in het programma te komen discussiëren.

Ongehoord Nieuws is op dinsdag en donderdag om 12.20 uur te zien op NPO1. De eerstvolgende uitzending is deze donderdagmiddag.