De internationale schaatswedstrijden zijn ook de komende jaren bij de NOS te zien. De publieke omroep heeft tot en met het seizoen 2026/2027 de live-uitzendrechten voor alle EK's, WK's en wereldbekerwedstrijden in het langebaanschaatsen en shorttrack.

Vanaf het seizoen 2023/2024 heeft de NOS ook de liverechten voor de EK's en WK's in het kunstrijden.

"Met deze nieuwe afspraken blijven we het schaatsen verslaan zoals de liefhebber dat van ons gewend is", zegt NOS Sport-hoofdredacteur Maarten Nooter. "Nu Nederland weer meedoet in het kunstschaatsen, is het goed dat we ook het EK en WK kunstrijden live kunnen uitzenden. Schaatsen is de grootste wintersport van dit land en dus belangrijk voor heel veel mensen. Dat is precies waarom het bij de NOS en op het open net van de publieke omroep hoort."

Eind mei werd al bekend dat de nationale schaatskampioenschappen de komende vier jaar bij de NOS te zien zijn. Schaatsbond KNSB verlengde het contract met de publieke omroeporganisatie tot en met de Olympische Spelen van 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Het gaat om de uitzendrechten van het langebaanschaatsen, maar ook het marathonschaatsen, shorttrack, kunstrijden en inlineskaten. Naast de NK's in de vijf disciplines mag de NOS ook het jaarlijkse kwalificatietoernooi voor de wereldbekerwedstrijden en het OKT (olympisch kwalificatietoernooi) uitzenden.