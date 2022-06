Arnold Karskens blijft achter de uitzendingen van Ongehoord Nieuws van zijn omroep Ongehoord Nederland staan, zo laat de oprichter van de omroep dinsdag weten. Eerder op de dag oordeelde de ombudsman dat het programma de NPO-code schendt met het verspreiden van onjuiste informatie.

Ombudsman Margo Smit voerde het onderzoek uit nadat er klachten over het programma waren binnengekomen met betrekking tot het verspreiden van onjuiste informatie.

"We staan pal achter de uitzendingen die tot nu toe zijn gemaakt. Wel begrijpen we dat het voor sommigen even wennen is dat er met onze intrede andere meningen en feitelijke interpretaties te zien en horen zijn in het publieke bestel", aldus Karskens. "Wij tonen en interpreteren immers de andere zijde van de nieuwsbol."

De voorman van ON zegt dat de programma's "met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en redactionele betrokkenheid" worden gemaakt. "Dat blijven we doen", besluit hij zijn verklaring.

De NPO laat weten de uitspraak van de ombudsman te gaan bestuderen om te beoordelen of er aanleiding is om ON een maatregel op te leggen. Daar wordt in de week van 13 juni meer over bekend.

Meerdere uitzendingen van ON raakten in opspraak. Op 10 mei werd de zogeheten omvolkingstheorie besproken, waarbij wordt gesteld dat de westerse samenleving langzaam wordt vervangen door immigranten met een niet-westerse achtergrond. De presentatoren van het programma grepen niet in toen de Vlaamse politicus Filip Dewinter die theorie verkondigde. Daarop werden er Kamervragen over gesteld.