Ombudsman Margo Smit van de NPO stelt dat de nieuwe publieke omroep Ongehoord Nederland (ON) de NPO-code heeft geschonden door het verspreiden van onjuiste informatie. De ombudsman deed de uitspraak dinsdag na een onderzoek naar klachten die binnenkwamen na uitzendingen van het programma Ongehoord Nieuws, dat de omroep uitzendt.

Uit het onderzoek blijkt dat in publicaties van Ongehoord Nederland de journalistieke code van de NPO op diverse punten geschonden is. Het gaat onder meer om schending van de code op het punt van betrouwbaarheid. Daardoor droeg de omroep passief en actief bij aan verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie. Ook wordt onjuiste informatie niet gecorrigeerd en worden meningen niet voldoende gescheiden van feitelijke informatie.

"Journalistieke programma's bij de publieke omroepen zijn geen open podium en de presentator is geen doorgeefluik", stelt Smit. "Dat is bij omroep ON nu met regelmaat wel zo." Volgens de ombudsman wordt er door de presentatoren niet voldoende doorgevraagd of tegengesproken bij onjuiste beweringen. Ook zit er in de eigen teksten en reportages van ON onjuiste informatie.

De NPO laat in een reactie weten dat de "duidelijke conclusies" van de ombudsman hen "zorgen baren". "We gaan de uitspraak van de ombudsman nu eerst goed bestuderen en zorgvuldig beoordelen of er aanleiding is om binnen onze bevoegdheden aan ON een maatregel op te leggen", aldus de NPO. Hier moet in de week van 13 juni meer duidelijkheid over komen.

De ombudsman van de NPO kreeg eind februari klachten binnen over de eerste tv-uitzending van ON. De omroep was toen net geïntroduceerd; sinds begin 2022 is ON aspirant-omroep in het publieke omroepbestel. De klachten gingen vooral over onjuiste inhoud en desinformatie.

ON ondertekende NPO-code

De uitzendingen zijn getoetst aan de journalistieke code van de NPO. Daarin staat dat journalistieke programma's en producties betrouwbaar, nauwkeurig en zorgvuldig moeten zijn. Ook moeten ze onafhankelijk, onpartijdig en onbevooroordeeld, evenwichtig en pluriform zijn.

De omroep van journalist Arnold Karskens kreeg van toenmalig demissionair minister Arie Slob (Media) de aspirant-status. Slob stelde daarbij als voorwaarde dat de omroep "dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek" moet delen als andere omroepen binnen de NPO.

Ongehoord Nederland ondertekende toen ook expliciet de NPO-code die dat voorschrijft en verplicht. De inmiddels vertrokken minister beloofde "streng toe te zien" op de naleving.

Klachten bij de eerste uitzending

Al bij de eerste uitzending werd getwijfeld aan die naleving, omdat bij de ombudsman direct klachten binnenkwamen. Die gingen onder meer over de behandeling van de Russische inval in Oekraïne. Er waren daarnaast ook klachten over een reportage waarin asielzoekers werd gevraagd hoe ze aan hun fietsen kwamen en of ze die "met geld" hadden gekocht.

ON diende op zijn beurt een klacht in tegen ombudsman Smit bij de raad van bestuur van de NPO en het College van Omroepen. ON-directeur Karskens vindt dat zij zich onprofessioneel heeft opgesteld, omdat ze zich in de media uitliet over de klachten zonder de omroep daar zelf van op de hoogte te hebben gesteld.

Tweede Kamer bezorgd over uitzendingen ON

Na een uitzending van Ongehoord Nieuws op 10 mei liet ook de Tweede Kamer van zich horen. Een meerderheid zei bezorgd te zijn omdat de omroep in die uitzending "onweersproken" een extreemrechtse omvolkingstheorie uitzond. Het betrof een interview met de Belgische politicus Filip Dewinter. De omvolkingstheorie houdt grofweg in dat politieke elites bewust massa-immigratie bevorderen om de oorspronkelijke, witte bevolking van westerse landen te verdrijven.Het leidde tot Kamervragen aan staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media).

Uslu wees de Kamer toen op de onafhankelijkheid van de omroepen, maar voegde eraan toe dat ook op ON niet alles mag worden gezegd. "ON moet zich houden aan de Mediawet en journalistieke codes."

Karskens noemde het in een reactie een "vals narratief dat wordt geschetst". Volgens hem is Dewinter een legitieme gast als er gesproken wordt over de negatieve gevolgen van immigratie.

"We gaan D66 als pro-immigratiepartij toch ook niet de schuld geven van iedere islamitische aanslag in Europa of de Verenigde Staten? We stoppen het niet in het extremisme. We hebben het op een heel nette manier gedaan."

Staatssecretaris Uslu maakte dinsdag bekend dat ze de manier waarop bepaald wordt welke omroepen kunnen toetreden tot het publieke bestel onder de loep wil nemen. Ze gaat daarvoor een onafhankelijk adviescollege instellen.