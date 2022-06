De tweede aflevering van het nieuwe seizoen van Boerderij van Dorst, het programma van Raven van Dorst, trok zondagavond 913.000 kijkers. Daarmee is het NPO3-programma, waarin dit keer Anouk en Gordon te gast waren, goed voor plek 2 in de kijkcijfer top 25 van zondag. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

In het programma komen mensen langs om te helpen op de boerderij. Ondertussen raakt Van Dorst met haar gasten in gesprek.

Gordon vertelt in deze aflevering onder meer over zijn verhuizing naar Dubai. Anouk meldt dat zij de achternaam van haar vriend, Dominique Schemmekes, gaat aannemen na hun huwelijk op het Malieveld aanstaande zaterdag.

Het best bekeken programma van de avond was traditiegetrouw het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1. Dat programma trok veruit de meeste kijkers, namelijk 1,9 miljoen. Het NPO1-programma Het Dorp, met Huub Stapel en Wim Daniëls, was goed voor 895.000 kijkers en daarmee plek 3.

Het programma Postcode Loterij Eén tegen 50 was het best scorende RTL-programma. De uitzending op RTL 4 komt met 865.000 kijkers op plek 5 in de top. Op SBS6 werd Shownieuws het beste bekeken, dat met 460.000 kijkers op plek 15 belandt.